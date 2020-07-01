В центре Екатеринбурга откроется стриптиз-клуб
В центре Екатеринбурга на улице 8 Марта откроется стриптиз-клуб федеральной сети «Естествознание». Он займет помещение бывшего клуба «Юность».
Сейчас филиалы сети присутствуют в девяти городах России. Примечательно, что новое заведение откроет свои двери через дорогу от здания городской администрации.
Стоит отметить, что работать заведение для взрослых сможет лишь после снятия всех ограничений в регионе по коронавирусу. Кстати, с 1 июля 2020 года в Свердловской области начинают работу летние веранды кафе и ресторанов.
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ИСТОЧНИК KP.RU