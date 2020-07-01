В центре Екатеринбурга откроется стриптиз-клуб

1 Июль 2020 2020-07-01T07:13:15+03:00

Стоит отметить, что работать заведение для взрослых сможет лишь после снятия всех ограничений в регионе по коронавирусу Фото: Борис КУДРЯВОВ

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В центре Екатеринбурга на улице 8 Марта откроется стриптиз-клуб федеральной сети «Естествознание». Он займет помещение бывшего клуба «Юность».

Сейчас филиалы сети присутствуют в девяти городах России. Примечательно, что новое заведение откроет свои двери через дорогу от здания городской администрации.

Стоит отметить, что работать заведение для взрослых сможет лишь после снятия всех ограничений в регионе по коронавирусу. Кстати, с 1 июля 2020 года в Свердловской области начинают работу летние веранды кафе и ресторанов.

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ИСТОЧНИК KP.RU