День города 2020 в Екатеринбурге: что известно о празднике
Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом в Екатеринбурге и Свердловской области, День города в 2020 году в уральской столице мэрия намерена провести по привычной программе с гуляниями.
На данный момент, как рассказал глава Екатеринбурга Александр Высокинский в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург», известно о планах городской администрации провести салют, часть торжеств.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский о параде Победы 2020, транспортной реформе и коронавирусе
Также есть планы совместить с Днем города ежегодный фестиваль «Ночь музыки-2020», который станет одним из немногих ярких городских событий этого лета.
Отметим, что летом 2020 года в Екатеринбурге также пройдет: Венский фестиваль музыкальных фильмов, Царские дни, День ВДВ и День строителя, который переехал из ЦПКиО в Исторический сквер.
ИСТОЧНИК KP.RU