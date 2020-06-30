День города 2020 в Екатеринбурге: что известно о празднике

30 Июнь 2020 2020-06-30T18:42:33+03:00

Торжества на День города 2020 в Екатеринбурге завершатся традиционным праздничным салютом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Торжества на День города в 2020 году в Екатеринбурге проведут в полной программе

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Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом в Екатеринбурге и Свердловской области, День города в 2020 году в уральской столице мэрия намерена провести по привычной программе с гуляниями.

На данный момент, как рассказал глава Екатеринбурга Александр Высокинский в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург», известно о планах городской администрации провести салют, часть торжеств.

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Также есть планы совместить с Днем города ежегодный фестиваль «Ночь музыки-2020», который станет одним из немногих ярких городских событий этого лета.

Отметим, что летом 2020 года в Екатеринбурге также пройдет: Венский фестиваль музыкальных фильмов, Царские дни, День ВДВ и День строителя, который переехал из ЦПКиО в Исторический сквер.

ИСТОЧНИК KP.RU