30 Июнь 2020 2020-06-30T18:20:43+03:00

Фестиваль уличного искусства пройдет в Екатеринбурге с 3 июля по 3 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге обсудили проведение фестиваля уличного искусства. Напомним, что он пройдет с 3 июля по 3 августа. Конкурсная комиссия рассмотрела около 20 работ художников, представленных ООО «Коннект», которое выиграло тендер на проведение фестиваля.

- В ходе обсуждения работ члены комиссии особо отметили, что эскизы, представленные им на рассмотрение, должны быть привязанными к определённой площадке размещения, учитывать айдентику уральской столицы, а также мероприятия Года памяти и славы, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Свои работы прислали художники из разных городов России: от Минска до Красноярска. Начальник Управления по развитию внешнеэкономических связей Максим Докучаев, открывший заседание, напомнил собравшимся, что истории успешного проведения фестивалей граффити более 10 лет, и городу необходимо высоко держать планку, поставленную ранее.

Напомним, что ранее стало известно о том, что проведение фестиваля уличного искусства «Стенограффия» в этом году под большим вопросом. Оргкомитет проиграл конкурс на проведение мероприятия и лишился поддержки администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU