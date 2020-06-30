В Екатеринбурге обсудили проведение фестиваля уличного искусства
В Екатеринбурге обсудили проведение фестиваля уличного искусства. Напомним, что он пройдет с 3 июля по 3 августа. Конкурсная комиссия рассмотрела около 20 работ художников, представленных ООО «Коннект», которое выиграло тендер на проведение фестиваля.
- В ходе обсуждения работ члены комиссии особо отметили, что эскизы, представленные им на рассмотрение, должны быть привязанными к определённой площадке размещения, учитывать айдентику уральской столицы, а также мероприятия Года памяти и славы, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, - рассказали в пресс-службе мэрии.
Свои работы прислали художники из разных городов России: от Минска до Красноярска. Начальник Управления по развитию внешнеэкономических связей Максим Докучаев, открывший заседание, напомнил собравшимся, что истории успешного проведения фестивалей граффити более 10 лет, и городу необходимо высоко держать планку, поставленную ранее.
Напомним, что ранее стало известно о том, что проведение фестиваля уличного искусства «Стенограффия» в этом году под большим вопросом. Оргкомитет проиграл конкурс на проведение мероприятия и лишился поддержки администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU