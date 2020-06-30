В Екатеринбурге изменятся маршруты восьми автобусов: публикуем список

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:59:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге с 1 июля изменятся маршруты восьми муниципальных автобусов и одного коммерческого. Некоторые из них увеличат продолжительность пути в два раза. При этом три автобуса - № 15, 033, 23 будут отменены. Как указано на сайте администрации города это будет сделано с целью развития транспортной сети и повышения качества обслуживания пассажиров.

- ЕМУП «Городской транспорт» сообщает, что с целью улучшения качества обслуживания граждан с 1 июля 2020 года изменится схема движения ряда автобусных маршрутов, - указано на сайте мэрии.

Рассказываем что изменится в схемах движения автобусов.

Маршрут № 12

С 1 июля остановочный пункт будет перенесен с «СТЦ Мега» на «НПЦ Онкология».

Автобусы проследуют по улицам: Селькоровская – Титова – 8 Марта – Авиационная – Степана Разина – Щорса – Московская – Фурманова – Серова – Большакова – Посадская – Белореченская – Волгоградская – Репина – Светлореченская – Соболева – Прохожая.

В обратном направлении: Прохожая – Соболева – Светлореченская – Репина – Волгоградская – Белореченская – Посадская – Московская – Фурманова – Шаумяна – Щорса – 8 Марта – Титова – Селькоровская.

Маршрут № 39

Конечная остановка «НПЦ Онкология» маршрута меняется на «Метро Ботаническая».

Путь следования автобусов: Бахчиванджи – Кольцовский тракт – ЕКАД – Черняховского – Альпинистов – Торговая – Грибоедова – Пархоменко – Щербакова – Белинского – Академика Шварца.

В обратном направлении: Академика Шварца – Белинского – Щербакова – Пархоменко – Грибоедова – Инженерная – Альпинистов – Черняховского – Кольцевая автодорога – ЕКАД – Кольцовский тракт – Бахчиванджи.

Маршрут № 56

В оба направления автобус будет следовать по улице Машиностроителей, проспекту Космонавтов, автодороге в Верхнюю Пышму, ЕКАД, автодороге на посёлок Садовый, улицам Валимхаматова, Лунной и Верстовой.

Маршрут № 56 «б»

С первого дня следующего месяца автобус в оба направления будет проезжать по улице Машиностроителей, проспекту Космонавтов, автодороге на Верхнюю Пышму, ЕКАД, автодороге на посёлок Садовый, улицам Валимхаматова, Лунной, Верстовой, Сибирка и автодороге на станцию Березит.

Маршрут № 59

В оба направления автобусы будут двигаться от улицы Машиностроителей до автодороги на Окружное кладбище.

Маршрут № 43

Конечный пункт «Онуфриева» автобусного маршрута № 43 переносится на остановочный комплекс «УНЦ» на улице Амундсена.

Путь следования в прямом направлении: Амундсена – Академика Бардина – Ясная – Волгоградская – Белореченская – Шаумяна – Серафимы Дерябиной – Токарей – Готвальда – Опалихинская – Бебеля – Техническая – Теплоходный проезд – Таватуйская – Коуровская.

В обратном направлении: Коуровская – проспект Седова – Надеждинская – Таватуйская – Бебеля – Опалихинская – Готвальда – Токарей – Кирова – Заводская – Крауля – Токарей – Серафимы Дерябиной – Шаумяна – Белореченская – Волгоградская – Ясная – Академика Бардина – Амундсена.

Маршрут № 76

Конечная остановка «Контрольная» переносится на остановочный пункт «СТЦ Мега».

Путь следования: Московский тракт – Репина – Зоологическая – Академика Бардина – Громова – Начдива Онуфриева – Чкалова – Академика Бардина – Амундсена – Волгоградская – Николая Островского – Московская – Фурманова – 8 Марта – Большакова – Белинского – Декабристов – Сибирский тракт – Объездная дорога – Комсомольска – Анны Бычковой – Хрустальная.

В обратном направлении: Хрустальная – Анны Бычковой – Комсомольская – Объездная дорога – Сибирский тракт – Декабристов – 8 Марта – Фурманова – Шаумяна – Московская – Николая Островского –Волгоградская – Амундсена – Академика Бардина – Зоологическая – Волгоградская – Репина – Московский тракт.

Маршрут № 24

Конечная остановка «Широкая речка» переносится на остановочный пункт «посёлок Мичуринский» (школа).

Путь следования: Амундсена – Академика Бардина – Ясная – Волгоградская – Белореченская – Шаумяна – Серафимы Дерябиной – Токарей – Готвальда – Опалихинская – Бебеля – Техническая – Теплоходный проезд – Таватуйская – Коуровская.

В обратном направлении: Коуровская – проспект Седова – Надеждинская – Таватуйская – Бебеля – Опалихинская – Готвальда – Токарей – Кирова – Заводская – Крауля – Токарей – Серафимы Дерябиной – Шаумяна – Белореченская – Волгоградская – Ясная – Академика Бардина – Амундсена.

Маршрут № 011

Автобусы поедут по следующему пути: переулок Базовый – Белинского – Фурманова – Ткачей – Восточная. В обратном направлении автобусы поедут: Восточная – Первомайская – Генеральская – проспект Ленина – Восточная – Ткачей – Фурманова – Чапаева – Фрунзе – Белинского – Саввы Белых – Луганская – переулок Базовый.

Маршрут № 61

Автобусы поедут по Пехотинцев, Софьи Перовской, Ольховской, Технической, Бебеля, Черепанова, Стрелочников, Челюскинцев, Якова Свердлова, Карла Либкнехта, Малышева, Владимира Высоцкого, Сыромолотова до улицы 40-летия Комсомола.

В обратном направлении: 40-летия Комосомола – Сыромолотова –Владимира Высоцкого – Малышева – Карла Либкнехта – Якова Свердлова – Челюскинцев – Стрелочников – Черепанова – Бебеля – Ольховская – Софьи Перовской – Пехотинцев.

Маршрут № 57

Будет следовать по улицам: Леваневского – Белякова – Уткинская – Белякова – Техническая – Ангарская – Билимбаевская – Расточная – Техническая – Теплоходный проезд – Таватуйская – Бебеля – Пехотинцев – Лётчиков – Армавирская – Артинская – проспект Космонавтов – Челюскинцев – Якова Свердлова – Карла Либкнехта – проспект Ленина – 8 Марта – Титова – Новинская – Елизаветинское шоссе – Бисертская.

В обратном направлении: Бисертская – Елизаветинское шоссе – Новинская – Титова – 8 Марта – проспект Ленина – Карла Либкнехта – Якова Свердлова – Челюскинцев – проспект Космонавтов – Артинская – Армавирская – Лётчиков – Пехотинцев – Бебеля – Техническая – Расточная – Билимбаевская – Ангарская – Техническая – Решётская – Леваневского.

ИСТОЧНИК KP.RU