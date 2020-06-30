Свердловские предприниматели получили от государства около 11 миллиардов в период пандемии

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:18:38+03:00

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Предприниматели Свердловской области активно пользуются мерами поддержки, разработанными в период пандемии COVID-19. Так, свердловские предприниматели получили от государства 10,7 миллиардов рублей в период пандемии. Финансовую помощь оказывали бизнесменам из из федерального и областного бюджетов.

- Наиболее востребованным инструментом является льготный кредит на возобновление деятельности под 2% годовых. Банками - участниками программы по состоянию на 30 июня выдано 3 252 кредита на сумму 4 миллиарда 686 миллионов рублей, - рассказала Виктория Казакова. - Напомню, что при сохранении численности персонала на уровне 90%, весь долг по кредиту, включая проценты, будет списан за счет государства.

Предприниматели также брали кредиты на выплаты зарплаты сотрудникам. На эти цели было выдано 1 070 беспроцентных кредитов на сумму 2 миллиарда 310 миллионов рублей. В регионе сейчас продолжают действовать финансовые меры поддержки. Это, например, льготные займы «Антикризисный» и «Новый старт» с льготным периодом шесть месяцев. Поддержкой могут воспользоваться субъекты малого и среднего бизнеса, находящиеся на учете налоговых органов Свердловской области и осуществляющие свою деятельность не менее 6 месяцев. Каких-либо ограничений по видам деятельности нет.

Информация обо всех инструментах поддержки размещена на сайте Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в разделе «Антикризис». Получить консультацию можно по телефону горячей линии 8 (800) 500-77-85.

ИСТОЧНИК KP.RU