В Екатеринбурге мужчина спустился с крыши на 18-й этаж, чтобы вручить девушке цветы
Трогательный момент попал на запись видеокамеры
Альпинист при помощи специального оборудования спустился с крыши, но заходить в квартиру не стал. Фото: скриншот видео УК "Академическая"
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В Академическом районе камера наблюдения сняла трогательный момент. Альпинист при помощи специального оборудования спустился с крыши на 18-й этаж, чтобы вручить девушке огромный букет цветов.
Милое событие произошло 28 июня на Павла Шаманова,15.
- Цветы он вручил, скорее всего, адресату, однако, сам в квартиру не «вошёл», а вернулся обратно, на крышу, - уточнили в пресс-службе УК «Академический».
В Академическом альпинист спустился с крыши, чтобы подарить девушке цветы.Видео: УК "Академический"
ИСТОЧНИК KP.RU