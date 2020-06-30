В Екатеринбурге мужчина спустился с крыши на 18-й этаж, чтобы вручить девушке цветы

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:34:04+03:00

Альпинист при помощи специального оборудования спустился с крыши, но заходить в квартиру не стал. Фото: скриншот видео УК "Академическая"

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В Академическом районе камера наблюдения сняла трогательный момент. Альпинист при помощи специального оборудования спустился с крыши на 18-й этаж, чтобы вручить девушке огромный букет цветов.

Милое событие произошло 28 июня на Павла Шаманова,15.

- Цветы он вручил, скорее всего, адресату, однако, сам в квартиру не «вошёл», а вернулся обратно, на крышу, - уточнили в пресс-службе УК «Академический».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787831" frameborder="0"></iframe> В Академическом альпинист спустился с крыши, чтобы подарить девушке цветы.Видео: УК "Академический"

ИСТОЧНИК KP.RU