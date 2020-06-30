2020-06-30T15:15:58+03:00
Общество

В Свердловской области откроют детские сады

Правда, они могут работать только при загрузке на 50%
Евгений СТОЯНОВ
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До недавнего времени в детсадах работали только дежурные группыДо недавнего времени в детсадах работали только дежурные группыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Евгений Куйвашев разрешил возобновить на территории Свердловской области работу детских садов (до этого могли работать лишь дежурные группы). Об этом глава региона написал у себя в Instagram.

- Каждый день я читаю комментарии от родителей, которым нужно выходить на работу, но не с кем оставить ребенка. Считаю возможным возобновить работу всех садиков с загрузкой на 50%, - написал Евгений Куйвашев.

Кроме того, со 2 июля планируется увеличить количество дежурных групп в детских садах.

Напомним, детские сады закрыты на территории региона с начала апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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