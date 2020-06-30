В Свердловской области откроют детские сады
Губернатор Евгений Куйвашев разрешил возобновить на территории Свердловской области работу детских садов (до этого могли работать лишь дежурные группы). Об этом глава региона написал у себя в Instagram.
- Каждый день я читаю комментарии от родителей, которым нужно выходить на работу, но не с кем оставить ребенка. Считаю возможным возобновить работу всех садиков с загрузкой на 50%, - написал Евгений Куйвашев.
Кроме того, со 2 июля планируется увеличить количество дежурных групп в детских садах.
Напомним, детские сады закрыты на территории региона с начала апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU