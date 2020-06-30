Свердловская область отправляет в армию первого за пять лет представителя малочисленного народа манси
Впервые за пять лет в армии России будет служить манси - молодой человек из малочисленного народа, считающегося коренным для Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Они проживают также и на севере Свердловской области, куда и пришла повестка для молодого человека.
- В текущий призыв один из военных комиссариатов севера Свердловской области впервые за пять лет направил молодого человека народности манси для отправки в войска на областной сборный пункт, - пояснил Вадим Денисов, начальник отдела организации призыва на военную службу областного военного комиссариата Свердловской области.
Впереди у юноши медицинский осмотр и встреча с психологом. Кроме того он сдаст тест на COVID-19. Потом ему определят воинскую команду и место, где он будет служить.
- Всего в ходе весеннего призыва на военную службу из Свердловской области спланировано призвать около 4 тысяч человек, - уточняют в пресс-службе Центрального военного округа.
ИСТОЧНИК KP.RU