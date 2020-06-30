Директора уральской школы отправили под суд за кражу 240 тысяч

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:03:31+03:00

Женщина фиктивно трудоустроила к себе в учреждение несколько специалистов и за них получала зарплату Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщина фиктивно трудоустроила к себе в учреждение несколько специалистов и за них получала зарплату

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В Верхотурье, что в Свердловской области, под суд отправили директора местной школы, которого обвиняют в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Дело в том, что в течение всего прошлого года женщина наняла на работу фиктивных сотрудников: уборщика, специалиста по охране труда, учителя физкультуры и лаборанта. И получала за них зарплату – в общем, свыше 240 тысяч рублей.

- Кроме того, в период с 2018 по 2019 годы обвиняемая превысила свои должностные полномочия путем начисления определенному кругу педагогических и иных работников школы премий с последующим их изъятием, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Общая сумма украденных денег составила 113 тысяч рублей. В ходе следствия женщина полностью признала вину и возместила весь ущерб. Уголовное дело, заведенное на нее, отправили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU