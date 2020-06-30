30 Июнь 2020 2020-06-30T13:04:53+03:00

В Екатеринбурге на три месяца перекрывают три улицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На участках будут строить и ремонтировать тепломагистраль

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В Екатеринбурге на три месяца перекроют движение на переулке Широком и улице Дальневосточной: от дома №2 на переулке Широком до дома №4 на улице Мраморской. Энергетики из ЕТК в два этапа будут строить теплосеть.

Первый этап пройдет с 10 июля по 10 августа: на переулке Широком и улице Дальневосточной.

Второй – с 11 августа по 10 сентября: на переулке Широком.

Кроме того, энергетики закроют движение транспорта на улице Чайковского, от дома №82/2 до дома №90 – с 19 июля по 15 октября. На этом участке будут ремонтировать тепломагистраль.

Всех местных жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. А водителей – обращать внимание на новые знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU