2020-06-30T12:17:01+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле ищут мужчину, укравшего из банкомата 20 тысяч

Воришка стоял в очереди перед женщиной, увидел, что та забыла деньги, и решил забрать их себе
Мария Трапезникова
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Воришка стоял в очереди перед женщиной, увидел, что та забыла деньги, и решил забрать их себеВоришка стоял в очереди перед женщиной, увидел, что та забыла деньги, и решил забрать их себе
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Накануне, 29 июня, в отдел полиции Нижнего Тагила с заявлением обратилась местная 32-летняя жительница. Она рассказала, что у нее украли 20 тысяч рублей. В тот момент, когда она снимала деньги через банкомат, она карту забрала, а деньги забыла в ячейке выдачи. Вскоре она вернулась, но денег не нашла. В полицию она пошла только спустя несколько дней.

Следователи завели уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину», изучили записи с камер видеонаблюдения, установленные в районе банкомата.

- Камеры запечатлели молодого человека, который, подойдя к терминалу, поднес свою карту к банкомату, но, увидев деньги, передумал, оглянулся по сторонам, забрал деньги и ушел, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. – Сейчас его ищет полиция.

В Нижнем Тагиле ищут мужчину, укравшего 20 тысяч.Видео: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Приметы: на вид около 35 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения.

Был одет в куртку синего цвета, черные спортивные брюки, темную обувь, на голове у него была серая кепка.

Всех, кто мог узнать мужчину или знает, где он может быть, просят позвонить в дежурную часть отдела полиции №16 по телефонам: 8 (3435) 97-64-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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