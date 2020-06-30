2020-06-30T13:34:46+03:00
Общество

Из-за коронавируса в Кольцово в 11 раз сократился пассажиропоток

Самым провальным месяцем стал апрель – число пассажиров составило всего 28 799 человек
Мария Трапезникова
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Из-за коронавируса в Кольцово в 11 раз сократился пассажиропотокИз-за коронавируса в Кольцово в 11 раз сократился пассажиропотокФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пандемия коронавируса сильно повлияла на пассажиропоток в Кольцово – за пять месяцев число пассажиров сократилось больше, чем в 11 раз. Если в январе Росавиация зарегистрировала рекордные 420 348 человек, то в мае цифра упала до 37 157.

Самым провальным месяцем для Кольцово стал апрель, когда число пассажиров составило всего 28 799. Тогда же аэропорту пришлось временно законсервировать международный терминал, поскольку Россия из-за пандемии закрыла границы с другими странами. Сократилось число и внутренних рейсов, но уже сейчас они постепенно возобновляются.

Динамика распространения коронавируса на Урале на 30 июня Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на Урале на 30 июняФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

А теперь немного подробной статистики:

В январе пассажиропоток составил 420 348 человек, в феврале – 360 961 человек. В марте – 307 099, в апреле – 28 799, в мае – 37 157.

ИСТОЧНИК KP.RU

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