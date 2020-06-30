Активисты Екатеринбурга предложили увеличить территорию парка XXI Партсъезда

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:26:46+03:00

Рядом с его границами есть часть, предназначенная для общего пользования. Его активисты и хотят присоединить Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рядом с его границами есть часть, предназначенная для общего пользования. Ее и хотят присоединить

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Сегодня вокруг парка XXI Партсъезда в Екатеринбурге, который находится за Дворцом молодежи, проходят серьезные споры и обсуждения. Территорию начали благоустраивать еще в мае, но многим активистам и местным жителям это не понравилось – они выступили против работ, объясняя, что из-за них пострадает много деревьев.

Чтобы не допустить второй «битвы за сквер», власти Екатеринбурга пошли навстречу активистам и организовали общественные обсуждения. На которых первые предложили увеличить территорию парка.

- Согласно данным публичной кадастровой карты, рекреационная зона в границах Верх-Исетского бульвара, переулка Гагаринского и улиц Крылова – Хомякова – Московской состоит из двух земельных участков, которые имеют разные функциональные назначения, - объяснили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Основное пространство площадью больше 80 тысяч «квадратов» предназначено для парков и скверов. Еще 11,2 тысячи «квадратов» - для общего пользования. Этот участок активисты и предложили присоединить к парку.

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ИСТОЧНИК KP.RU