2020-06-30T10:52:01+03:00
Общество

За сутки на Среднем Урале от коронавируса погибли еще два человека

В регионе с начала пандемии 95 смертей
Мария Трапезникова
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За сутки на Среднем Урале от коронавируса погибли еще два человекаЗа сутки на Среднем Урале от коронавируса погибли еще два человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Свердловской области официально зарегистрировали еще две смерти от коронавируса. Всего в регионе погибло 95 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Кроме того, за сутки на Среднем Урале зафиксировали большой прирост новых заболевших – 276 человек. Как объяснили в оперштабе, в сегодняшней сводке учтены случаи заболевания, которые фиксировали в течение последней недели, но по разным причинам не были включены в ежедневную статистику. Вместе с тем, по словам специалистов, обстановка в области стабильная – за время пандемии зарегистрировано 12 792 случая коронавируса.

Есть и хорошие новости: за все время медикам удалось вылечить 7 459 пациентов. Только за сутки было выписано 150 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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