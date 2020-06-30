В Екатеринбурге торговец продал полицейскому 25 тысяч нелегальных масок и отделался штрафом

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:24:37+03:00

Медицинские маски не были зарегистрированы на территории РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медицинские изделия не были зарегистрированы на территории РФ

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в нелегальном сбыте партии медицинских масок. Средства индивидуальной защиты мужчина купил у неизвестного через Интернет – в общей сложности, 24 980 штук. При этом он понимал и знал, что товары не были зарегистрированы на территории РФ, а также не имеют никаких документов, удостоверяющих их качество.

Чуть позже мужчина перепродал всю партию покупателю, которым представился оперуполномоченный УЭБ и ПК ГУ МВД России по Свердловской области. Сумма сделки составила 725 тысяч рублей.

- Факт сбыта незарегистрированных медицинских изделий зафиксирован в рамках проведенного оперативно-розыскного мероприятия, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Органы следствия вышли с ходатайством в суд о прекращении уголовного дела и назначении мужчине штрафа.

Верх-Исетский районный суд согласился и обязал мужчину выплатить штраф в 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU