2020-06-30T07:56:11+03:00
Общество

Tele2 расширила зону покрытия сети в Свердловской области в первом полугодии 2020 года

Связью стандарта 4G обеспечены 96% жителей региона
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Мобильный оператор Tele2 подвел промежуточные итоги улучшения покрытия сети мобильной связи в Свердловской области. Связью стандарта 4G обеспечены 96% жителей региона, голосовой связью – 96%, 3G – 91%.

С начала 2020 года объем потребляемого трафика на территории Свердловской области вырос на 5,6%. За первые шесть месяцев 2020 года сеть 4G Tele2 стала доступна в Верхней Сысерти, Нижней Салде и селе Басьяновском Верхнесалдинского района, в поселке Сосновый бор Артемовского района, а также в Каменском (Покровское, Колчедан), Нижнесерьгинском (Верхние Серьги, Михайловск), Пышминском (Сыскова, Черемыш) и других районах области.

Мобильный оператор выделил главные инфраструктурные проекты за прошлый и начало текущего года. Сеть 4G модернизирована практически во всех районах Екатеринбурга: Верх-Исетском, Железнодорожном, Кировском, Ленинском, Октябрьском, Чкаловском и других. Также сигнал сети 4G впервые появился в 19-ти и улучшен в 168 населенных пунктах Урала.

Павел Ковальский, технический директор макрорегиона «Урал» Tele2:

«Tele2 непрерывно развивает инфраструктуру для того, чтобы клиенты могли активно пользоваться мобильным интернетом и онлайн-сервисами там, где они находятся. С начала 2020 года компания увеличила количество базовых станций 4G в регионе на 9%, а также модернизировала 40% уже существующих станций».

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