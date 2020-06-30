Екатеринбуржец задолжал по алиментам 120 тысяч
Житель Екатеринбурга задолжал по алиментам на свою девятилетнюю дочку 120 тысяч рублей. Судом ему было наказано каждый месяц выплачивать ¼ часть всех своих доходов. Сначала он исправно выполнял распоряжение суда, а потом перестал, задолжав большую сумму.
- В рамках исполнительного производства у судебного пристава-исполнителя появились основания для привлечения мужчины к административной ответственности, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Гражданина пригласили на прием для составления протокола и дачи объяснений.
Но мужчина испугался последствий и тут же нашел возможность выплатить весь долг. 120 тысяч рублей перечислены взыскателю. Сейчас текущие алименты удерживаются из зарплаты горе-отца, а приставы контролируют систематическое перечисление алиментов.
ИСТОЧНИК KP.RU