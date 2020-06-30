Екатеринбуржец задолжал по алиментам 120 тысяч

30 Июнь 2020 2020-06-30T07:32:05+03:00

Сначала он исправно выплачивал деньги, а потом перестал, задолжав большую сумму

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Житель Екатеринбурга задолжал по алиментам на свою девятилетнюю дочку 120 тысяч рублей. Судом ему было наказано каждый месяц выплачивать ¼ часть всех своих доходов. Сначала он исправно выполнял распоряжение суда, а потом перестал, задолжав большую сумму.

- В рамках исполнительного производства у судебного пристава-исполнителя появились основания для привлечения мужчины к административной ответственности, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Гражданина пригласили на прием для составления протокола и дачи объяснений.

Но мужчина испугался последствий и тут же нашел возможность выплатить весь долг. 120 тысяч рублей перечислены взыскателю. Сейчас текущие алименты удерживаются из зарплаты горе-отца, а приставы контролируют систематическое перечисление алиментов.

ИСТОЧНИК KP.RU