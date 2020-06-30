Уральцы создали дизайнерские носки с песнями «Мумий Тролля», чтобы помочь врачам

30 Июнь 2020 2020-06-30T06:16:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Уральский бренд дизайнерских носков St. Friday Socks выпустил новую серию со строчками из песен известной рок-группы «Мумий Тролль». По словам создателей, часть средств с продажи пойдет на благотворительную помощь врачам, сражающимся с коронавирусом. А идея создать серию носков появилась еще до пандемии и самоизоляции – к 20-летию альбома «Точно Ртуть Алоэ».

Фото: St. Friday Socks

- Как и в песнях «Мумий Тролль» в коллекции есть все: и смех, и слезы, и любовь, и нешуточные страсти, и эпатаж. Фразы, попавшие на принты, не только не потеряли своей актуальности, но и оказались пророческими. Карнавала не будет, трачу все накопленные до пандемии деньги, все тонет в слезах – что это, если не описание самоизоляции? Так что коллекция «Точно Ртуть Алоэ» – для всех и для каждого. Она о нашей жизни и о нас. Как и в настоящей жизни, в ней есть яркие цвета и классический черный, немного юмора и немного грусти, - объяснили свою задумку создатели.

Фото: St. Friday Socks

Средства от продажи коллекции будут направлены в благотворительный фонд «Правмир», который поддерживает врачей в борьбе с COVID-19. Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано больше 12 тысяч заболевших. Из них 93 человека погибли, еще больше семи тысяч удалось выписать.

Фото: St. Friday Socks

Фото: St. Friday Socks

ИСТОЧНИК KP.RU