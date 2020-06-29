29 Июнь 2020 2020-06-29T19:55:54+03:00

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В четырех городах Свердловской области начнут тестировать раздельный сбор мусора. Пилотные площадки появятся во дворах многоквартирных домов в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Первоуральске и Алапаевске.

- Сначала в экспериментальном, а затем и в рабочем порядке, в области планируется внедрение двуступенчатой системы разделения ТКО. Первое должно будет производиться на уровне квартир и дворовых контейнерных площадок, второе – на мусоросортировочных линиях. В итоге, мы постепенно должны прийти к тому, что в землю будут уходить только быстроразлагаемые, безвредные для микроклимата территории фракции. Оставшиеся отходы должны будут направляться на вторичную переработку, что по расчетам специалистов, позволит сократить объемы захоронений примерно на треть, – рассказал замглавы МинЖКХ Егор Свалов.

Сортировке будут подлежать макулатура (бумага, картон и прочие бумажные отходы), пластик (ПЭТ-бутылки, емкости от бытовой химии, упаковка от продуктов, полиэтилен и пищевая пленка и пр.), стекло (бутылки, банки, бой стекла и прочие стеклянные отходы), металл (жестяные, алюминиевые банки и прочие металлические отходы).

К несортируемым ТКО будут относиться пищевые отходы, смешанная упаковка (одноразовая посуда, тетрапак), средства гигиены (влажные салфетки подгузники), отходы уборки помещений и прочие отходы.

Сортируемые отходы будут вывозиться с контейнерной площадки по мере их накопления. Все остальные ТКО – в соответствии с требованиями СанПИН (ежедневно в летний период и не реже одного раза в три дня зимой).

ИСТОЧНИК KP.RU