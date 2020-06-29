2020-06-29T19:55:54+03:00
Общество

В четырех городах Свердловской области начнут тестировать раздельный сбор мусора

Пилотные площадки появятся в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Первоуральске и Алапаевске
Алина СУРИНА
Поделиться:
Сортировке будут подлежать макулатура, пластик, стекло и металлСортировке будут подлежать макулатура, пластик, стекло и металлФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В четырех городах Свердловской области начнут тестировать раздельный сбор мусора. Пилотные площадки появятся во дворах многоквартирных домов в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Первоуральске и Алапаевске.

- Сначала в экспериментальном, а затем и в рабочем порядке, в области планируется внедрение двуступенчатой системы разделения ТКО. Первое должно будет производиться на уровне квартир и дворовых контейнерных площадок, второе – на мусоросортировочных линиях. В итоге, мы постепенно должны прийти к тому, что в землю будут уходить только быстроразлагаемые, безвредные для микроклимата территории фракции. Оставшиеся отходы должны будут направляться на вторичную переработку, что по расчетам специалистов, позволит сократить объемы захоронений примерно на треть, – рассказал замглавы МинЖКХ Егор Свалов.

Сортировке будут подлежать макулатура (бумага, картон и прочие бумажные отходы), пластик (ПЭТ-бутылки, емкости от бытовой химии, упаковка от продуктов, полиэтилен и пищевая пленка и пр.), стекло (бутылки, банки, бой стекла и прочие стеклянные отходы), металл (жестяные, алюминиевые банки и прочие металлические отходы).

К несортируемым ТКО будут относиться пищевые отходы, смешанная упаковка (одноразовая посуда, тетрапак), средства гигиены (влажные салфетки подгузники), отходы уборки помещений и прочие отходы.

Сортируемые отходы будут вывозиться с контейнерной площадки по мере их накопления. Все остальные ТКО – в соответствии с требованиями СанПИН (ежедневно в летний период и не реже одного раза в три дня зимой).

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В четырех городах Свердловской области начнут тестировать раздельный сбор мусора
Уралец нашел в лесу четыре авиационных боеприпаса
В Свердловской области за сутки на коронавирус обследовали 8 716 человек
ВТБ разработал Путеводитель акционера
В Екатеринбурге начали разработку проекта обновления Юго-Западного лесопарка
«Установлен круг воспитанников»: Екатеринбургская епархия о насилии в Среднеуральском женском монастыре
«Для новичков идеальная локация»: екатеринбуржцы прокатились на досках в луже в центре города
Ждут 90 школ: в Екатеринбурге стартует третий этап записи первоклассников
Пять тысяч масок и двести защитных костюмов: в Екатеринбург прибыл гуманитарный груз из КНР
В Свердловской области стала известна явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ за четыре дня
На дорогах Свердловской области за выходные задержали 158 пьяных водителей
В Екатеринбурге выставили на продажу двухэтажный дом рядом с ТЦ «Гринвич»
В выходные в Екатеринбурге поймали пятерых веловоров
ВТБ предлагает специальные условия для открытия брокерского счета покупателям сети Магнит
Свердловский губернатор рассказал, как прожить на 12 тысяч в месяц
Мальчик влетел в лобовое стекло: на Урале женщина на легковушке протаранила бетонное ограждение
В Екатеринбурге буду судить автоворов, угнавших машины на три миллиона
Абоненты Tele2 с начала года проговорили 32 миллиарда минут внутри сети
В Екатеринбурге после протестов активистов изменили проект реконструкции парка XXII Партсъезда
Стало известно, когда в Свердловской области откроются кинотеатры