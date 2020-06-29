Уралец нашел в лесу четыре авиационных боеприпаса
Уралец нашел в лесу четыре авиационных боеприпаса. Мужчина заметил бомбы, собирая ягоды рядом с поселком Муранитка Полевского района. Найденные фугасные и зажигательные авиационный бомбы выезжали обследовать специалисты мобильного отряда специального назначения.
- Прибывшие на место сотрудники инженерно-технической группы ОМОН (Екатеринбург) Управления Росгвардии по Свердловской области определили класс и примерный возраст найденных боеприпасов, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.
Оказалось, что боеприпасы пролежали в земле больше 30 лет. Их передали в МО МВД России «Заречный» для проведения дальнейшей экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU