29 Июнь 2020 2020-06-29T19:39:44+03:00

Мужчина заметил бомбы собирая ягоды рядом с поселком Муранитка Полевского района

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Уралец нашел в лесу четыре авиационных боеприпаса. Мужчина заметил бомбы, собирая ягоды рядом с поселком Муранитка Полевского района. Найденные фугасные и зажигательные авиационный бомбы выезжали обследовать специалисты мобильного отряда специального назначения.

- Прибывшие на место сотрудники инженерно-технической группы ОМОН (Екатеринбург) Управления Росгвардии по Свердловской области определили класс и примерный возраст найденных боеприпасов, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Оказалось, что боеприпасы пролежали в земле больше 30 лет. Их передали в МО МВД России «Заречный» для проведения дальнейшей экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU