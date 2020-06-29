2020-06-29T19:05:52+03:00
Общество

В Екатеринбурге начали разработку проекта обновления Юго-Западного лесопарка

Проектные работы планируют завершить к осени
Алина СУРИНА
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Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"
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В Екатеринбурге начали разработку проекта обновления Юго-Западного лесопарка. Первым этапом проекта займется «Атомстройкомплекс». Компания победила в конкурсе, который проводило Министерство природных ресурсов Свердловской области. В проекте будет отображена реконструкция на участке лесопарка от улицы Де Геннина до Чкалова. Компания представит проект обновления входных групп, площадок для отдыха. Кроме того планируется реконструкция существующей тропы здоровья и создание двух новых пешеходных маршрутов: «Северный подход» и «Тропа лесничего».

- При проектировании должен быть учтен режим особо охраняемой природной территории и уже существующие дорожки и тропинки. Кроме этого, должны быть учтены интересы маломобильных групп населения, - рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Тюменцев.

Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

В «Атомстройкомплексе» приняли решение передать работы сторонней проектной организации и дополнительно направить на проектирование собственные финансовые средства, что позволит более детально проработать проект и уделить больше внимания его общественному обсуждению. Проект обновления Юго-Западного лесопарка будет завершен к осени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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