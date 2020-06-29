2020-06-29T18:13:39+03:00
Общество

Ждут 90 школ: в Екатеринбурге стартует третий этап записи первоклассников

Для них осталось почти четыре тысячи мест
Лев ИСТОМИН
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В школах для первоклашек остались местаВ школах для первоклашек остались местаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге с 1 июля стартовал третий этап записи в школы первоклассников на 2020-2021 учебный год. Этап продлится до 5 сентября, на нем можно будет записать в учебное учреждение ребенка, проживающего на территории, за которой не закреплена конкретная школа.

Сейчас в первые классы Екатеринбурга зачислено 18 415 первоклассников, места остались в 90 школах уральской столицы, в них свободно 3 913 мест. Подать заявление можно через «Центр муниципальных услуг», через Многофункциональный центр или через Единый портал государственных услуг.

Отметим, что в 2020 году приемная кампания в Екатеринбурге ведется по административным районам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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