2020-06-29T17:50:44+03:00
Общество

Пять тысяч масок и двести защитных костюмов: в Екатеринбург прибыл гуманитарный груз из КНР

Средства защиты передали госпиталю для ветеранов войн
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: департамент информационной политикиФото: департамент информационной политики
Изменить размер текста:

В Екатеринбург прибыл гуманитарный груз из Китайской Народной Республики. Китайская провинция Хэйлунцзян передала уральским врачам пять тысяч медицинских масок и двести одноразовых защитных костюмов. Средства защиты уже передали госпиталю для ветеранов войн, где проходят лечение пациенты с коронавирусом.

- Сегодня весь мир объединился в одно целое в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, и Свердловский областной госпиталь не остался в стороне и ежедневно ведет борьбу за жизнь и здоровье пациентов, инфицированных COVID-19, – сказал начальник госпиталя Олег Забродин. - Несмотря на то, что инфекция отступает, борьба за здоровье наших людей продолжается. Мы выражаем благодарность дружественной китайской провинции за помощь, оказанную нам в такой непростой период.

КНР уже не впервые оказывает помощь Свердловской области во время пандемии. Так, ранее при содействии генконсульства КНР в Екатеринбурге в Свердловскую область доставлены партии медицинских масок, которыми были обеспечены учреждения здравоохранения, социальной защиты и образовательные организации, проводившие ЕГЭ в регионе, а также главное управление министерства внутренних дел по Свердловской области.

Фото: департамент информационной политики

Фото: департамент информационной политики

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пять тысяч масок и двести защитных костюмов: в Екатеринбург прибыл гуманитарный груз из КНР
В Свердловской области стала известна явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ за четыре дня
На дорогах Свердловской области за выходные задержали 158 пьяных водителей
В Екатеринбурге выставили на продажу двухэтажный дом рядом с ТЦ «Гринвич»
В выходные в Екатеринбурге поймали пятерых веловоров
ВТБ предлагает специальные условия для открытия брокерского счета покупателям сети Магнит
Свердловский губернатор рассказал, как прожить на 12 тысяч в месяц
Мальчик влетел в лобовое стекло: на Урале женщина на легковушке протаранила бетонное ограждение
В Екатеринбурге буду судить автоворов, угнавших машины на три миллиона
Абоненты Tele2 с начала года проговорили 32 миллиарда минут внутри сети
В Екатеринбурге после протестов активистов изменили проект реконструкции парка XXII Партсъезда
Стало известно, когда в Свердловской области откроются кинотеатры