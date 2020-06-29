Пять тысяч масок и двести защитных костюмов: в Екатеринбург прибыл гуманитарный груз из КНР

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:50:44+03:00

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В Екатеринбург прибыл гуманитарный груз из Китайской Народной Республики. Китайская провинция Хэйлунцзян передала уральским врачам пять тысяч медицинских масок и двести одноразовых защитных костюмов. Средства защиты уже передали госпиталю для ветеранов войн, где проходят лечение пациенты с коронавирусом.

- Сегодня весь мир объединился в одно целое в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, и Свердловский областной госпиталь не остался в стороне и ежедневно ведет борьбу за жизнь и здоровье пациентов, инфицированных COVID-19, – сказал начальник госпиталя Олег Забродин. - Несмотря на то, что инфекция отступает, борьба за здоровье наших людей продолжается. Мы выражаем благодарность дружественной китайской провинции за помощь, оказанную нам в такой непростой период.

КНР уже не впервые оказывает помощь Свердловской области во время пандемии. Так, ранее при содействии генконсульства КНР в Екатеринбурге в Свердловскую область доставлены партии медицинских масок, которыми были обеспечены учреждения здравоохранения, социальной защиты и образовательные организации, проводившие ЕГЭ в регионе, а также главное управление министерства внутренних дел по Свердловской области.

Фото: департамент информационной политики

ИСТОЧНИК KP.RU