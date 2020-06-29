На дорогах Свердловской области за выходные задержали 158 пьяных водителей

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:58:10+03:00

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На дорогах Свердловской области за выходные сотрудники ГИБДД задержали 158 пьяных водителей. Из них 28 отказались проходить тест на алкоголь. Кроме того 15 водителей будут привлечены к уголовной ответственности. Одного из нарушителей задержали в Артемовском. На водителя обратили внимание, так как у него то открывался, то закрывался капот при движении. Мужчину пришлось преследовать, так как на просьбу инспекторов ДПС остановиться он не реагировал.

Когда мужчина все таки остановился, выяснилось, что он не только сел пьяным за руль, но и не имел водительского удостоверения, полиса ОСАГО и был не пристегнут ремнем. Водителя привлекут к уголовной ответственности.

Еще один мужчина был задержан в Асбесте. Водитель долго не хотел останавливать автомобиль, не смотря на призывы сотрудников ГИБДД подумать о ребенке, находящемся в машине.

- В Асбесте наряд ГИБДД заметил автомобиль «Датсун», водитель которого не был пристегнут ремнем безопасности. Инспекторы ГИБДД подали водителю сигнал об остановке, но водитель проигнорировал требование сотрудников полиции и попытался скрыться. Началось преследование, в ходе которого сотрудники ГИБДД заметили, что в преследуемом автомобиле находится ребенок. Несмотря на неоднократные требования остановиться, хотя бы ради ребенка, водитель продолжал движение.

В итоге остановить нарушителя удалось двумя экипажами ДПС. Выяснилось, что автомобилем управлял 44-летний местный житель. Вместе с ним в автомобиле находился его 11-летний сын. Тест на алкоголь показал незначительное содержание этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Однако поведение водителя вызывало подозрение и водителя направили на медицинское освидетельствование. Уже в медицинском учреждении мужчина отказался его проходить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="640" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787693" frameborder="0"></iframe> Сотрудники ГИБДД Свердловской области задержали за выходные 158 пьяных водителей.Видео: ГИБДД Свердловской области

За отказ от прохождения медицинского освидетельствования мужчине придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того его лишат права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU