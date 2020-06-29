2020-06-29T16:17:59+03:00
Общество

В Екатеринбурге выставили на продажу двухэтажный дом рядом с ТЦ «Гринвич»

Здание, построенное в 1917 году, оценили в 60 миллионов рублей
Алина СУРИНА
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Фото: N1.RUФото: N1.RU
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В Екатеринбурге выставили на продажу двухэтажный дом рядом с ТЦ «Гринвич». Здание, построенное в 1917 году, оценили в 60 миллионов рублей. В доме на Вайнера, 46 от прежних хозяев осталось много офисной техники.

- Действующая планировка (операционный зал, укрепленные кассовые помещения, хранилище, депозитарий, серверная) позволяет использовать здание под банк, - указано в объявлении о продаже, выставленном на сайте N1.RU.

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

В объявлении также указано, что здание не является объектом культурного наследия. Капитальный ремонт в двухэтажном доме в последний раз проводился в 2013 году. В доме дополнительно обустроен полноценный мансардный этаж и подвальное помещение. Общая площадь постройки составляет 614 квадратных метров.

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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