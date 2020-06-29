В Екатеринбурге выставили на продажу двухэтажный дом рядом с ТЦ «Гринвич»
В Екатеринбурге выставили на продажу двухэтажный дом рядом с ТЦ «Гринвич». Здание, построенное в 1917 году, оценили в 60 миллионов рублей. В доме на Вайнера, 46 от прежних хозяев осталось много офисной техники.
- Действующая планировка (операционный зал, укрепленные кассовые помещения, хранилище, депозитарий, серверная) позволяет использовать здание под банк, - указано в объявлении о продаже, выставленном на сайте N1.RU.
Фото: N1.RU
В объявлении также указано, что здание не является объектом культурного наследия. Капитальный ремонт в двухэтажном доме в последний раз проводился в 2013 году. В доме дополнительно обустроен полноценный мансардный этаж и подвальное помещение. Общая площадь постройки составляет 614 квадратных метров.
Фото: N1.RU
ИСТОЧНИК KP.RU