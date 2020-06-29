В Екатеринбурге буду судить автоворов, угнавших машины на три миллиона

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:39:03+03:00

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В Екатеринбурге под суд отправили местного жителя и его друга, жителя Кировграда, которых обвиняют в угоне нескольких атвомобилей. Сумма ущерба, в общем, составила больше трех миллионов рублей. Чтобы провернуть свое «дело», мужчины разработали целый план.

- Автомобили выбирались, в основном, иностранного производства, а хищение совершалось преимущественно в ночное время со двора многоквартирных домов, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Так они украли четыре иномарки Hyundai.

После этого они распорядились угнанными машинами как сами захотели. На товарищей завели уголовное дело и направили в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU