После драки с Собчак отец Сергий закрыл свой монастырь

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:29:56+03:00

Пока неизвестно, когда святыня снова будет доступна для посещений

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Руководство Среднеуральского женского монастыря закрыло святыню для паломников. Об этом сообщается в группе монастыря во «ВКонтакте».

- Дорогие братья и сестры! Монастырь закрыт! До какого времени пока не можем подсказать, как будет информация мы вам сообщим, - написали в сообществе.

Причиной для закрытия стал приезд Ксении Собчак, которая снимает фильм про отца Сергия (Романова) и о его конфликте с епархией Екатеринбурга. В субботу, 27 июня, на съемочную группу Собчак напали служители монастыря. После этого телеведущая написала заявление в полицию, а ее оператор Сергей Ерженков заявил, что все содержимое с карт памяти было стерто.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787464" frameborder="0"></iframe> Ксения Собчак рассказала о произошедшем на территории Среднеуральского женского монастыря.Алексей БУЛАТОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU