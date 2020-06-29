После драки с Собчак отец Сергий закрыл свой монастырь
Руководство Среднеуральского женского монастыря закрыло святыню для паломников. Об этом сообщается в группе монастыря во «ВКонтакте».
- Дорогие братья и сестры! Монастырь закрыт! До какого времени пока не можем подсказать, как будет информация мы вам сообщим, - написали в сообществе.
Причиной для закрытия стал приезд Ксении Собчак, которая снимает фильм про отца Сергия (Романова) и о его конфликте с епархией Екатеринбурга. В субботу, 27 июня, на съемочную группу Собчак напали служители монастыря. После этого телеведущая написала заявление в полицию, а ее оператор Сергей Ерженков заявил, что все содержимое с карт памяти было стерто.
Ксения Собчак рассказала о произошедшем на территории Среднеуральского женского монастыря.Алексей БУЛАТОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU
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