2020-06-29T11:44:42+03:00
Общество

На верхние места в купе ряда поездов начали действовать скидки от 40%

Воспользоваться спецпредложением и купить билет со скидкой можно до 6 июля
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Фото: предоставлено РЖДФото: предоставлено РЖД
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В рамках акции «Летний ценопад» на некоторые поезда дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), отправляющиеся в путь до 31 июля 2020 года (включительно), билеты на верхние места купейных вагонов можно приобрести со скидкой от 40%.

Воспользоваться спецпредложением и купить билет со скидкой можно до 6 июля включительно. Так, например, скидка действует при оформлении билетов на поезда формирования Уральского филиала АО «ФПК», отправляющиеся со станций Свердловской магистрали: №073Е Тюмень - Санкт-Петербург, №074Е Санкт-Петербург - Тюмень, №108E Тюмень - Нижневартовск, №107Е Нижневартовск - Тюмень, №609Е Устье - Аха - Екатеринбург, №610Е Екатеринбург - Устье - Аха, №122Е Екатеринбург - Оренбург, №122У Оренбург - Екатеринбург.

Приобретение билетов по выгодным ценам доступно более чем для 100 поездов, курсирующих во внутригосударственном сообщении. Полный список поездов, участвующих в акции, и условия ее проведения опубликованы на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».

Оформить билет со скидкой можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах АО «ФПК». Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Количество мест по скидке ограничено.

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В поездах дальнего следования принимаются все меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров в период пандемии. В соответствии с рекомендациями санитарных врачей, вагоны проходят тщательную дезинфекцию в депо. В пути следования поездная бригада осуществляет уборку вагона не менее 4 раз в сутки с применением дезинфицирующих средств. Обеззараживание воздуха происходит за счет ультрафиолетовых ламп, установленных под крышей вагона. Они абсолютно безопасны для пассажиров и скрыты от их глаз. Все постельные принадлежности, включая матрасы и подушки, проходят специальную дезинфекцию. Во всех поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных инфракрасных термометров, которые применяются для измерения температуры пассажиров в пути следования (не менее 2 раз в сутки). Обратившись к проводнику, пассажиры могут приобрести индивидуальные средства защиты: маски, перчатки и санитайзеры.

Если кто-то из пассажиров в пути почувствует недомогание или у него будет повышена температура тела, на ближайшей станции к нему пригласят медицинских работников. До прибытия врачей поездная бригада будет соблюдать все меры предосторожности согласно установленному регламенту.

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