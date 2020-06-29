Отрабатывали схему: на Среднем Урале прошел пробный ЕГЭ без выпускников

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:48:52+03:00

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В школах Свердловской области сегодня, 29 июня, прошел пробный ЕГЭ, но без участия выпускников. Роль условных школьников выполняли педагоги. Главная задача, которая стояла перед ними – отработать техническую часть проведения экзаменов, ведь в этом году из-за пандемии коронавируса она намного сложнее, чем обычно: приходится соблюдать все меры санбезопасности.

- Наша задача – максимально обеспечить, чтобы у выпускников не было стресса. Результаты ЕГЭ они должны получить вовремя. Любая недоработка со стороны организаторов может повлечь серьезные последствия, нам нельзя допустить этого ни в коем случае, - рассказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

В качестве выпускников выступали организаторы и наблюдателиФото: Алексей БУЛАТОВ

В общей сложности для сдачи ЕГЭ в регионе было создано 157 пунктов. В каждом из них соблюдаются все меры предосторожности, прописанные Роспотребнадзором: на входе в здание, в классах и рекреациях нанесена разметка, созданы графики прибытия сдающих экзамены, все организаторы и наблюдатели обеспечены масками и перчатками.

Кроме того, число сдающих в классах в этом году стало меньше из-за требования социальной дистанции между учениками в полтора метра: до 8 или 11 человек. Напомним, первый экзамен с участием выпускников состоится 3 июля. В этот день будут сдавать предметы по выбору: географию, литературу, информатику и ИКТ.

Все соблюдали соцдистанцию в кабинетахФото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы были в маскахФото: Алексей БУЛАТОВ

Все интересующие вопросы, касающиеся ЕГЭ, выпускники и их родители могут задать по телефону региональной горячей линии: 8 (343) 312-00-04 (доб. 090, 091, 094), а также по номеру федеральной горячей линии: 8 (495) 104-68-38.

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ИСТОЧНИК KP.RU