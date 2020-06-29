Свердловским семьям с детьми до трех лет выплатят два миллиарда

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:58:44+03:00

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Семьям с детьми до трех лет, проживающим в Свердловской области, за три месяца будет направлено два миллиарда рублей. Такие выплаты начисляться в соответствии с указом Президента РФ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

- Всего за три месяца ежемесячную выплату на детей до трех лет получили больше 130 тысяч семей на 140 тысяч детей, - уточнила заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Свердловской области Ольга Шубина.

Такая выплата положена всем семьям с детьми, которые не достигли трех лет до 30 июня 2020 года включительно. Деньги приходят на каждого ребенка: если в семье один ребенок, то 5 тысяч, если два – то 10 тысяч и так далее. Выплата не зависит от доходов, наличия работы и зарплаты, а также от получения каких-либо пенсий, пособий, соцвыплат.

Чтобы получить положенные выплаты, нужно до 1 октября подать соответствующее заявление на портале госуслуг, а также на официальном сайте Пенсионного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU