Из Екатеринбурга в Калининград будет летать еще одна авиакомпания

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:21:40+03:00

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Не так давно мы рассказывали, что из Екатеринбурга в Калининград летает авиакомпания «Уральские авиалинии» - с начала летнего сезона она увеличила число рейсов до четырех раз в неделю. Кроме того, запустила полеты туда и авиакомпания «Россия» - в субботу, 27 июня, состоялся первый полет с 188 пассажирами на борту.

- Российский авиаперевозчик будет выполнять полеты в Калининград по субботам с вылетом из Екатеринбурга в 17:45 – 4 июля, в 17:40 – 11 июля и в 17:00 – с 18 июля, - рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово. – Время в пути составит чуть больше трех часов.

Кроме «Уральских авиалиний» в Калининград раз в неделю летает авиакомпания «РусЛайн» с пересадкой в Сыктывкаре.

ИСТОЧНИК KP.RU