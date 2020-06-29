2020-06-29T09:00:06+03:00
Происшествия

В Полевском наказали сотрудника мэрии, виновного в гибели бабушки во время урагана

25 мая на пенсионерку рухнула ветка тополя, чуть позже она скончалась в больнице
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба СКР по Свердловской областиФото: пресс-служба СКР по Свердловской области
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25 мая на Свердловскую область обрушился сильнейший ураган, который унес жизни четырех человек – включая 67-летнюю пенсионерку, жительницу Полевского, на которую рухнула ветка тополя. Ей оказали первую помощь прохожие, вызвав скорую. Женщину сразу же госпитализировали в больницу. В ночь на 26 мая она погибла от тяжелых травм.

После этого следователи и прокуратура начали проверку и завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Было установлено, что тополь, у которого сорвало ветку, находился на территории общего пользования.

- Сотрудником администрации Полевского ГО своевременно не был проведен осмотр территорий общего пользования, обеспечивающий своевременное выявление аварийного состояния зеленых насаждений, несоответствия состояния территории общего пользования законодательства РФ, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Не осуществлены действия по обрезке кроны деревьев.

После проверки прокуратура направила в адрес главы администрации Полевского ГО представление с требованием устранить все нарушения. Чуть позже было решено спилить все тополя рядом с домом, где произошла трагедия. А должностное лицо администрации привлекли к дисциплинарной ответственности. Семье погибшей бабушки оказали материальную помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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