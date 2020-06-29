Силовики поймали уральца, который пытался стащить со стройки бетономешалку

29 Июнь 2020 2020-06-29T08:38:15+03:00

Мужчина уже был судим за кражи с проникновением

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Накануне, 28 июня, в Каменске-Уральском произошло ЧП: экипаж группы задержания Росгвардии получил сообщение от оперативного дежурного отдела полиции №23 о том, что неизвестный пробрался на территорию строительной площадки и пытался стащить оттуда бетономешалку.

- Прибыв на место, росгвардейцы задержали с поличным гражданина, который пытался похитить строительный миксер, - рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии. – Им оказался 27-летний местный житель, который ранее уже был судим за совершение краж с проникновением.

На место вызвали следственно-оперативную группу и передали мужчину полицейским. Строительный инструмент изъяли и приобщили к материалам проверки в качестве вещественного доказательства. Сотрудники строительной компании подали заявление в полицию. Сейчас заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU