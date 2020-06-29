2020-06-29T08:05:04+03:00
Происшествия

В уральской глубинке женщина устроила пожар, в котором погибли два ее ребенка, и отделалась штрафом

Она выпила и уснула, забыв выключить отопительный прибор в доме
Мария Трапезникова
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Женщина выпила и уснула, забыв выключить отопительный прибор в домеЖенщина выпила и уснула, забыв выключить отопительный прибор в домеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кировграде, что в Свердловской области, под суд отправили жительницу села Нейво-Рудянка. Ее обвиняют в поджоге собственного дома, из-за чего погибли два ее маленьких ребенка. В сентябре прошлого года женщина выпила и уснула вместе с детьми, но забыла выключить отопительный прибор.

- В результате близости обогревателя к сгораемым материалам возник пожар, во время которого два маленьких ребенка отравились угарным газом и впоследствии скончались, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Муж подсудимой в это время находился на работе.

Но Кироградский горсуд освободил женщину от уголовной ответственности и назначил ей штраф в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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