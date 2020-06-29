Автобус №43 в Екатеринбурге пойдет по другому маршруту

29 Июнь 2020 2020-06-29T07:23:35+03:00

Рассказываем, как он будет ходить

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В Екатеринбурге меняется маршрут муниципального автобуса №43 «Онуфриева – проспект Седова»: с 29 июня по 5 июля. Это связано с проведением ремонтных работ на улице Коуровская. Теперь он будет ходить немного по-другому:

- К конечному остановочному пункту «Проспект Седова» движение по улицам: Таватуйская, Сортировочная, проспект Седова, - рассказали в ЕМУП «Гортранс». – Отменяется остановка «Сортировочная» по улице Таватуйская при движении в сторону проспекта Седова.

Кстати, уже этой осенью в Екатеринбурге появятся 57 новых низкопольных автобусов. Они должны будут вмещать до 80 пассажиров, будут оснащены спутниковой новигацией, видеорегистраторами, восемью антивандальными камерами и системой ГЛОНАСС. Стоимость их составит порядка 610,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU