«Урал» в домашнем матче обыграл «Тамбов» со счетом 2:1

29 Июнь 2020 2020-06-29T07:09:08+03:00

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Накануне состоялся домашний матч 24 тура РПЛ между ФК «Урал» и «Тамбов» - игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» и была завершена в пользу хозяев поля: со счетом 2:1. Начало команды провели без опасных атак. По словам пресс-службы мэрии Екатеринбурга, первый момент у ворот гостей организовал Михаил Кухарчик: на 12 минуте он воспользовался оплошностью обороны «Тамбова» и прострелил с фланга на Эрика Бакфалви, но тот не дотянул до мяча.

Пенальти на 19-й минуте реализовал Бикфалви, который развел мяч и голкипера по разным углам. Счет с пользу екатеринбуржцев составил 1:0. После этого «Урал» продолжил нападение.

- После перерыва ход встречи не изменился. На 54-й минуте Петрус Бумаль оказался в убойной позиции после подачи со штрафного, но вратарь гостей справился с этой опасностью, - рассказали в пресс-службе мэрии. – На 68-й минуте гости провели результативную контратаку. Костюков головой замкнул подачу с фланга – 1:1.

Но уже через пару минут екатеринбуржцы отыгрались – 2:1. Вскоре после этого Эрик Бакфалви досрочно покинул игру – он получил две желтые карточки и был удален с поля. Но хозяева все равно сумели удержать победу до конца матча. Следующую встречу «Урал» проведет уже в среду, 1 июля, в Оренбурге против одноименной команды.

ИСТОЧНИК KP.RU