Рано убирать зонтики: в начале недели Екатеринбург зальет дождем

29 Июнь 2020 2020-06-29T06:45:34+03:00

Хмурая погода обещает растянуться еще, как минимум, на три дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хмурая погода обещает растянуться еще, как минимум, на три дня

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Выходные в Екатеринбурге выдались не очень уж летними: было пасмурно, холодно и очень сыро. Казалось бы, ничего нового – на Урале всегда лето больше напоминает осень. Но такая хмурая погода обещает растянуться еще, как минимум, на три дня. Рассказываем, что спрогнозировали на начало недели синоптики из Уралгидрометцентра.

В понедельник, 29 июня, будет пасмурно и дождливо. Столбики термометров поднимутся до отметки +13…+15. Ветер северо-западный с порывами до 13 м/сек.

В ночь на вторник, 30 июня, похолодает до +6. Будет все также хмуро, серо и дождливо, так что не убирайте далеко зонтики. Днем потеплеет до +18. Ветер северо-западный 4-9 м/сек.

В ночь на среду, 1 июля, температура опустится до +6…+8, зато днем распогодится до +19, будет пасмурно, но дождей уже не обещают. Ветер юго-западный 5-10 м/сек.

ИСТОЧНИК KP.RU