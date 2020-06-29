2020-06-29T06:04:44+03:00
Общество

Ксении Собчак после нападения в Среднеуральском женском монастыре подарили икону

Телеведущая назвала Екатеринбург «городом ветхозаветных нравов»
Мария Трапезникова
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Телеведущая назвала Екатеринбург «городом ветхозаветных нравов»Телеведущая назвала Екатеринбург «городом ветхозаветных нравов»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В минувшие выходные телеведущая Ксения Собчак попала в эпицентр скандала вокруг опального отца Сергия, «забаррикадировавшегося» в Среднеуральском женском монастыре. В субботу, 27 июня, светская дива приехала туда, чтобы снять несколько сцен для своего фильма о скандальном батюшке, но ее и ее съемочную группу, а также одного героя ее фильма избили сотрудники монастыря. Как рассказала сама Ксения «КП», это были 30 мужчин явно уголовного вида.

Они забрали у режиссера Сергея Ерженкова камеру и стерли почти все отснятые материалы. Чуть позже съемочная группа в полиции написала заявление, а сама Ксения решила подавать в суд.

На следующий день, 28 июня, телеведущая вместе со своей командой заново снимала те подводки, которые были удалены сотрудниками монастыря. Локацией стал Храм-на-Крови. Там же Ксении подарили икону – к ней подбежал неизвестный мужчина, вручил подарок и произнес: «Примите от уральских православных, чтобы у вас осталось хорошее впечатление». Кстати, чуть позже в своих соцсетях телеведущая назвала Екатеринбург «городом ветхозаветных нравов».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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