2020-06-28T21:36:13+03:00
Происшествия

Появилось видео, как в Академическом районе Екатеринбурга на велосипедиста нападает мужчина с ножом

По предварительной информации он сделал это потому, что велосипедист врезался в его дочь
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Произошедшее записал на камеру очевидец. Фото: instagram.com/akadem_raion_/Произошедшее записал на камеру очевидец. Фото: instagram.com/akadem_raion_/
Изменить размер текста:

В Академическом районе столицы Урала второй день обсуждают ЧП - утром в субботу на улице Академика Сахарова на велосипедиста напал мужчина с ножом. Как сообщают очевидцы, сделал он это потому, что тот врезался в его дочь.

akadem_raion_akadem_raion_
В Академическом на велосипедиста напал мужчина с ножом
590 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Мой молодой человек ехал по велосипедной дорожке на велосипеде, навстречу ему резко выехала девочка, - рассказывает девушка велосипедиста. - Произошло столкновение. Мой парень остановился, чтобы поднять девочку. С ней была ее семья: тучный мужчина, в светло-серой куртке с седыми волосами и с бородой, жена и еще один ребенок. Этот мужчина ударил моего парня кулаком по голове.

Впоследствии, как уточняет девушка, мужчина достал нож. Велосипедист повалил его, но тому удалось освободиться и несколько раз ударить молодого человека по руке, после чего он скрылся. В полиции Екатеринбурга пояснили, что информации об этом происшествии к ним не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появилось видео, как в Академическом районе Екатеринбурга на велосипедиста нападает мужчина с ножом
В Академическом районе Екатеринбурга мужчина с ножом напал на велосипедиста, врезавшегося в девочку
Кто рассылает SMS о голосовании по Конституции и розыгрыше квартиры: отвечает мэрия Екатеринбурга
«Ксюху, так сказать, накрыло»: Сергей Шнуров высмеял Ксению Собчак, которую побили Среднеуральском женском монастыре
В Свердловской области от коронавируса умер еще один человек
В СИЗО Камышлова показали, как голосуют по поправкам в Конституцию люди, ждущие суда
В Красноуральске 15-летняя школьница из-за парня избила 20-летнюю девушку
Коронавирус подтвердился еще у 209 жителей Свердловской области
«Сергий сам руководил войском Христовым»: Ксения Собчак рассказала о травмах, которые нанесли им монахи
Сняли побои: Ксения Собчак и ее команда после нападения в Среднеуральском женском монастыре отправились в больницу
Почти 500 уральцев проголосовали по поправкам в Конституцию
Разыскивается: В Екатеринбурге водитель отечественной легковушки сбил двух девушек на парковке торгового центра
Ущерб 260 тысяч: режиссер фильма Собчак, из-за которого его избили в монастыре, об украденной технике
Ксения Собчак и ее команда после нападения в Среднеуральском женском монастыре приехали на допрос в полицию
Рейс вылетел два часа назад: Ксения Собчак из-за нападения в Среднеуральском женском монастыре не смогла вернуться домой
В Среднеуральский женский монастырь, где напали на Ксению Собчак, приехали следователи