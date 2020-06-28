Появилось видео, как в Академическом районе Екатеринбурга на велосипедиста нападает мужчина с ножом
В Академическом районе столицы Урала второй день обсуждают ЧП - утром в субботу на улице Академика Сахарова на велосипедиста напал мужчина с ножом. Как сообщают очевидцы, сделал он это потому, что тот врезался в его дочь.
- Мой молодой человек ехал по велосипедной дорожке на велосипеде, навстречу ему резко выехала девочка, - рассказывает девушка велосипедиста. - Произошло столкновение. Мой парень остановился, чтобы поднять девочку. С ней была ее семья: тучный мужчина, в светло-серой куртке с седыми волосами и с бородой, жена и еще один ребенок. Этот мужчина ударил моего парня кулаком по голове.
Впоследствии, как уточняет девушка, мужчина достал нож. Велосипедист повалил его, но тому удалось освободиться и несколько раз ударить молодого человека по руке, после чего он скрылся. В полиции Екатеринбурга пояснили, что информации об этом происшествии к ним не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU