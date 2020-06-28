В Академическом районе Екатеринбурга мужчина с ножом напал на велосипедиста, врезавшегося в девочку

28 Июнь 2020 2020-06-28T20:32:25+03:00

Очевидцы сообщают, что он несколько раз ранил его в руку

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Жители Академического района Екатеринбурга обеспокоены. Как сообщают очевидцы, в субботу утром на улице Академика Сахарова произошло нападение с ножом. Рассказ о том, что случилось, был опубликован на странице микрорайоне akadem_raion_ в Instagram.

- Мой молодой человек ехал по велосипедной дорожке на велосипеде, навстречу ему резко выехала девочка, - рассказывает автор текста. - Произошло столкновение. Мой парень остановился, чтобы поднять девочку. С ней была ее семья: тучный мужчина, в светло-серой куртке с седыми волосами и с бородой, жена и еще один ребенок.

По словам девушки, мужчина ударил ее парня по голове кулаком, а когда молодой человек стал защищаться, достал нож.

- Потом мужчина пошел прочь, мой парень повалил его, чтобы отобрать нож, задержать и вызвать полицию, - сообщает девушка. - Повалив его на землю, ни одного удара мой парень не нанес! Пока он держал его, какой-то прохожий и семья этого мужчины начали оттаскивать моего парня. Мужчина, высвободившись, достал нож и нанес два ножевых ранения в область руки.

Поножовщину помог остановить прохожий, который встал между мужчиной с ножом и пострадавшим парнем. После этого мужчина якобы проткнул колеса у велосипеда парня и попытался унести его, но ему этого сделать не дали, тогда он скрылся.

В полиции Екатеринбурга уточнили, что информация об этом происшествии в органы внутренних дел не поступала.

ИСТОЧНИК KP.RU