2020-06-28T20:32:25+03:00
Происшествия

В Академическом районе Екатеринбурга мужчина с ножом напал на велосипедиста, врезавшегося в девочку

Очевидцы сообщают, что он несколько раз ранил его в руку
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Драка случилась в субботу утром. Фото: instagram.com/akadem_raion_/Драка случилась в субботу утром. Фото: instagram.com/akadem_raion_/
Изменить размер текста:

Жители Академического района Екатеринбурга обеспокоены. Как сообщают очевидцы, в субботу утром на улице Академика Сахарова произошло нападение с ножом. Рассказ о том, что случилось, был опубликован на странице микрорайоне akadem_raion_ в Instagram.

- Мой молодой человек ехал по велосипедной дорожке на велосипеде, навстречу ему резко выехала девочка, - рассказывает автор текста. - Произошло столкновение. Мой парень остановился, чтобы поднять девочку. С ней была ее семья: тучный мужчина, в светло-серой куртке с седыми волосами и с бородой, жена и еще один ребенок.

По словам девушки, мужчина ударил ее парня по голове кулаком, а когда молодой человек стал защищаться, достал нож.

- Потом мужчина пошел прочь, мой парень повалил его, чтобы отобрать нож, задержать и вызвать полицию, - сообщает девушка. - Повалив его на землю, ни одного удара мой парень не нанес! Пока он держал его, какой-то прохожий и семья этого мужчины начали оттаскивать моего парня. Мужчина, высвободившись, достал нож и нанес два ножевых ранения в область руки.

Поножовщину помог остановить прохожий, который встал между мужчиной с ножом и пострадавшим парнем. После этого мужчина якобы проткнул колеса у велосипеда парня и попытался унести его, но ему этого сделать не дали, тогда он скрылся.

В полиции Екатеринбурга уточнили, что информация об этом происшествии в органы внутренних дел не поступала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появилось видео, как в Академическом районе Екатеринбурга на велосипедиста нападает мужчина с ножом
В Академическом районе Екатеринбурга мужчина с ножом напал на велосипедиста, врезавшегося в девочку
Кто рассылает SMS о голосовании по Конституции и розыгрыше квартиры: отвечает мэрия Екатеринбурга
«Ксюху, так сказать, накрыло»: Сергей Шнуров высмеял Ксению Собчак, которую побили Среднеуральском женском монастыре
В Свердловской области от коронавируса умер еще один человек
В СИЗО Камышлова показали, как голосуют по поправкам в Конституцию люди, ждущие суда
В Красноуральске 15-летняя школьница из-за парня избила 20-летнюю девушку
Коронавирус подтвердился еще у 209 жителей Свердловской области
«Сергий сам руководил войском Христовым»: Ксения Собчак рассказала о травмах, которые нанесли им монахи
Сняли побои: Ксения Собчак и ее команда после нападения в Среднеуральском женском монастыре отправились в больницу
Почти 500 уральцев проголосовали по поправкам в Конституцию
Разыскивается: В Екатеринбурге водитель отечественной легковушки сбил двух девушек на парковке торгового центра
Ущерб 260 тысяч: режиссер фильма Собчак, из-за которого его избили в монастыре, об украденной технике
Ксения Собчак и ее команда после нападения в Среднеуральском женском монастыре приехали на допрос в полицию
Рейс вылетел два часа назад: Ксения Собчак из-за нападения в Среднеуральском женском монастыре не смогла вернуться домой
В Среднеуральский женский монастырь, где напали на Ксению Собчак, приехали следователи