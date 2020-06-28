2020-06-28T19:13:13+03:00
Общество

Кто рассылает SMS о голосовании по Конституции и розыгрыше квартиры: отвечает мэрия Екатеринбурга

В администрации города прокомментировали сообщения, которые стали приходить горожанам
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось 25 июня.Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось 25 июня.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 28 июня, многим жителям Екатеринбурга на телефон пришло SMS-сообщение. В нем указывалась ссылка на интернет-сайт, а также приводился следующий текст: «Найти адрес участка для голосования по Конституции РФ, поддержать город, выиграть квартиру или автомобиль!»

В связи с этим у многих горожан возник вопрос - кто именно рассылает эти сообщения и безопасно ли переходить по указанной в них ссылке. В администрации города прокомментировали ситуацию.

- Рассылка проводится по инициативе Администрации города Екатеринбурга при поддержке органов власти Свердловской области и осуществляется операторами связи автоматически, без использования персональных данных, - поясняют в пресс-службе мэрии. - Она призвана помочь горожанам найти свой участок для голосования и получить дополнительную информацию о мероприятиях, которые проводятся в Екатеринбурге в дни общероссийского голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появилось видео, как в Академическом районе Екатеринбурга на велосипедиста нападает мужчина с ножом
В Академическом районе Екатеринбурга мужчина с ножом напал на велосипедиста, врезавшегося в девочку
Кто рассылает SMS о голосовании по Конституции и розыгрыше квартиры: отвечает мэрия Екатеринбурга
«Ксюху, так сказать, накрыло»: Сергей Шнуров высмеял Ксению Собчак, которую побили Среднеуральском женском монастыре
В Свердловской области от коронавируса умер еще один человек
В СИЗО Камышлова показали, как голосуют по поправкам в Конституцию люди, ждущие суда
В Красноуральске 15-летняя школьница из-за парня избила 20-летнюю девушку
Коронавирус подтвердился еще у 209 жителей Свердловской области
«Сергий сам руководил войском Христовым»: Ксения Собчак рассказала о травмах, которые нанесли им монахи
Сняли побои: Ксения Собчак и ее команда после нападения в Среднеуральском женском монастыре отправились в больницу
Почти 500 уральцев проголосовали по поправкам в Конституцию
Разыскивается: В Екатеринбурге водитель отечественной легковушки сбил двух девушек на парковке торгового центра
Ущерб 260 тысяч: режиссер фильма Собчак, из-за которого его избили в монастыре, об украденной технике
Ксения Собчак и ее команда после нападения в Среднеуральском женском монастыре приехали на допрос в полицию
Рейс вылетел два часа назад: Ксения Собчак из-за нападения в Среднеуральском женском монастыре не смогла вернуться домой
В Среднеуральский женский монастырь, где напали на Ксению Собчак, приехали следователи