Кто рассылает SMS о голосовании по Конституции и розыгрыше квартиры: отвечает мэрия Екатеринбурга

28 Июнь 2020 2020-06-28T19:13:13+03:00

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Сегодня, 28 июня, многим жителям Екатеринбурга на телефон пришло SMS-сообщение. В нем указывалась ссылка на интернет-сайт, а также приводился следующий текст: «Найти адрес участка для голосования по Конституции РФ, поддержать город, выиграть квартиру или автомобиль!»

В связи с этим у многих горожан возник вопрос - кто именно рассылает эти сообщения и безопасно ли переходить по указанной в них ссылке. В администрации города прокомментировали ситуацию.

- Рассылка проводится по инициативе Администрации города Екатеринбурга при поддержке органов власти Свердловской области и осуществляется операторами связи автоматически, без использования персональных данных, - поясняют в пресс-службе мэрии. - Она призвана помочь горожанам найти свой участок для голосования и получить дополнительную информацию о мероприятиях, которые проводятся в Екатеринбурге в дни общероссийского голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU