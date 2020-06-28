В Свердловской области от коронавируса умер еще один человек

28 Июнь 2020 2020-06-28T13:55:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Свердловской области увеличилось количество жертв COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью.

- Зарегистрирован один случай смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 91, - уточняют в оперативном штабе.

Добавим, что за сутки коронавирус подтвердился еще у 209 человек. При этом 210 из тех, кто уже болел им, вылечились и отправились домой.

ИСТОЧНИК KP.RU