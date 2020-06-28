В Свердловской области от коронавируса умер еще один человек
Общее числе жителей региона, погибшего от COVID-19, составляет 91
За сутки COVID-19 подтвердился у 209 жителей Свердловской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области увеличилось количество жертв COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью.
- Зарегистрирован один случай смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 91, - уточняют в оперативном штабе.
Добавим, что за сутки коронавирус подтвердился еще у 209 человек. При этом 210 из тех, кто уже болел им, вылечились и отправились домой.
ИСТОЧНИК KP.RU
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