2020-06-28T12:17:03+03:00
Общество

В СИЗО Камышлова показали, как голосуют по поправкам в Конституцию люди, ждущие суда

Проголосовать успели 104 арестованных человека
Данил СВЕЧКОВ
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В ГУФСИН уверяют, что создали все условия для безопасного голосования по поправкам в эпоху пандемии коронавируса. Фото: ГУФСИН по Свердловской областиВ ГУФСИН уверяют, что создали все условия для безопасного голосования по поправкам в эпоху пандемии коронавируса. Фото: ГУФСИН по Свердловской области
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Идет четвертый день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Причем голосуют сейчас даже люди в местах лишения свободы. Так, члены избиркома наведались в СИЗО-4 Камышлова.

- В голосовании приняли участие лица, содержащиеся в учреждении, имеющие статус следственно-арестованных, - уточняют в ГУФСИН по Свердловской области. - Всего проголосовало 104 человека.

В ведомстве отмечают, что создали все условия для безопасного голосования по поправкам в эпоху пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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