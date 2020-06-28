В СИЗО Камышлова показали, как голосуют по поправкам в Конституцию люди, ждущие суда
Проголосовать успели 104 арестованных человека
В ГУФСИН уверяют, что создали все условия для безопасного голосования по поправкам в эпоху пандемии коронавируса. Фото: ГУФСИН по Свердловской области
Изменить размер текста:
Идет четвертый день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Причем голосуют сейчас даже люди в местах лишения свободы. Так, члены избиркома наведались в СИЗО-4 Камышлова.
- В голосовании приняли участие лица, содержащиеся в учреждении, имеющие статус следственно-арестованных, - уточняют в ГУФСИН по Свердловской области. - Всего проголосовало 104 человека.
В ведомстве отмечают, что создали все условия для безопасного голосования по поправкам в эпоху пандемии коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU