2020-06-28T11:39:04+03:00
Общество

В Красноуральске 15-летняя школьница из-за парня избила 20-летнюю девушку

Следственный комитет и прокуратура ведут проверку
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
По результатам судебно-медицинского освидетельствования будет установлена степень тяжести причиненного вреда здоровью.По результатам судебно-медицинского освидетельствования будет установлена степень тяжести причиненного вреда здоровью.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В Красноуральске сотрудники Следственного комитета и прокуратуры разбираются в обстоятельствах драки между 15-летней школьницей и 20-летней девушкой. По предварительной информации, девочка-подросток напала на совершеннолетнюю девушку из-за молодого человека.

- По результатам судебно-медицинского освидетельствования будет установлена степень тяжести причиненного вреда здоровью, - уточняют в прокуратуре Свердловской области.

Напавшая девочка находится на учете в полиции за самовольные уходы из дома. Ее воспитывает отец, который ранее уже привлекался к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

- В ходе проверки сотрудниками Следственного комитета выясняются все обстоятельства инцидента и причины, которые к нему привели, - добавляют в СУ СКР по Свердловской области. - Проводятся опросы участниц конфликта, их родственников и знакомых, выясняются условия, в которых воспитывается несовершеннолетняя, истребуется характеризующий материал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ксюху, так сказать, накрыло»: Сергей Шнуров написал стихи о нападении на команду Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре
В Свердловской области от коронавируса умер еще один человек
В СИЗО Камышлова показали, как голосуют по поправкам в Конституцию люди, ждущие суда
В Красноуральске 15-летняя школьница из-за парня избила 20-летнюю девушку
Коронавирус подтвердился еще у 209 жителей Свердловской области
«Сергий сам руководил войском Христовым»: Ксения Собчак рассказала о травмах, которые нанесли им монахи
Сняли побои: Ксения Собчак и ее команда после нападения в Среднеуральском женском монастыре отправились в больницу
Почти 500 уральцев проголосовали по поправкам в Конституцию
Разыскивается: В Екатеринбурге водитель отечественной легковушки сбил двух девушек на парковке торгового центра
Ущерб 260 тысяч: режиссер фильма Собчак, из-за которого его избили в монастыре, об украденной технике
Ксения Собчак и ее команда после нападения в Среднеуральском женском монастыре приехали на допрос в полицию
Рейс вылетел два часа назад: Ксения Собчак из-за нападения в Среднеуральском женском монастыре не смогла вернуться домой
В Среднеуральский женский монастырь, где напали на Ксению Собчак, приехали следователи