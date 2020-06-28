В Красноуральске 15-летняя школьница из-за парня избила 20-летнюю девушку

28 Июнь 2020 2020-06-28T11:39:04+03:00

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В Красноуральске сотрудники Следственного комитета и прокуратуры разбираются в обстоятельствах драки между 15-летней школьницей и 20-летней девушкой. По предварительной информации, девочка-подросток напала на совершеннолетнюю девушку из-за молодого человека.

- По результатам судебно-медицинского освидетельствования будет установлена степень тяжести причиненного вреда здоровью, - уточняют в прокуратуре Свердловской области.

Напавшая девочка находится на учете в полиции за самовольные уходы из дома. Ее воспитывает отец, который ранее уже привлекался к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

- В ходе проверки сотрудниками Следственного комитета выясняются все обстоятельства инцидента и причины, которые к нему привели, - добавляют в СУ СКР по Свердловской области. - Проводятся опросы участниц конфликта, их родственников и знакомых, выясняются условия, в которых воспитывается несовершеннолетняя, истребуется характеризующий материал.

ИСТОЧНИК KP.RU