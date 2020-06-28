2020-06-28T07:25:20+03:00
Общество

«Сергий сам руководил войском Христовым»: Ксения Собчак рассказала о травмах, которые нанесли им монахи

Нападение на ее съемочную группу произошло в субботу
Данил СВЕЧКОВ
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Фото: официальный инстаграм Ксении Собчак, instagram.com/xenia_sobchakФото: официальный инстаграм Ксении Собчак, instagram.com/xenia_sobchak
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Полиция на Урале разбирается в ситуации, случившейся в субботу в Среднеуральском женском монастыре, где накануне на съемочную группу журналистки Ксении Собчак произошло нападение. Тем временем сама телеведущая рассказала, насколько сильно пострадал режиссер ее фильма об опальном схиигумене Сергие.

На Ксению Собчак и ее съемочную группу напали сотрудники Среднеуральского женского монастыря.Видео: соцсети Ксении Собчак

- «Воцерковление от схиигумена Сергия Романова. Борец с чипизацией, интернетом и духом Айфона сам активно руководил из свой кельи войском Христовым посредством айфона, - написала Ксения Собчак на своей странице в Instagram. - На фото - режиссер Сергей Ерженков, член съемочной группы #ОсторожноСобчак, монахи сломали ему кисть. Сьездили в монастырь называется.

Добавим, что отец Сергий в пятницу во второй раз не явился на церковный суд в Екатеринбургскую епархию, где должны были рассмотреть его поведение. В своих проповедях он, среди прочего, отрицал существование коронавируса. За это ему запретили проводить службы.

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Известная телеведущая Ксения Собчак уже несколько дней находится в Екатеринбурге. Целью своего визита светская дива называла съемки фильма об опальном отце Сергии, который захватил Среднеуральский женский монастырь. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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