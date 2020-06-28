«Сергий сам руководил войском Христовым»: Ксения Собчак рассказала о травмах, которые нанесли им монахи

28 Июнь 2020 2020-06-28T07:25:20+03:00

Нападение на ее съемочную группу произошло в субботу

Изменить размер текста: A A

Полиция на Урале разбирается в ситуации, случившейся в субботу в Среднеуральском женском монастыре, где накануне на съемочную группу журналистки Ксении Собчак произошло нападение. Тем временем сама телеведущая рассказала, насколько сильно пострадал режиссер ее фильма об опальном схиигумене Сергие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787417" frameborder="0"></iframe> На Ксению Собчак и ее съемочную группу напали сотрудники Среднеуральского женского монастыря.Видео: соцсети Ксении Собчак

- «Воцерковление от схиигумена Сергия Романова. Борец с чипизацией, интернетом и духом Айфона сам активно руководил из свой кельи войском Христовым посредством айфона, - написала Ксения Собчак на своей странице в Instagram. - На фото - режиссер Сергей Ерженков, член съемочной группы #ОсторожноСобчак, монахи сломали ему кисть. Сьездили в монастырь называется.

Добавим, что отец Сергий в пятницу во второй раз не явился на церковный суд в Екатеринбургскую епархию, где должны были рассмотреть его поведение. В своих проповедях он, среди прочего, отрицал существование коронавируса. За это ему запретили проводить службы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все что известно об избиении Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре: версии конфликта

Известная телеведущая Ксения Собчак уже несколько дней находится в Екатеринбурге. Целью своего визита светская дива называла съемки фильма об опальном отце Сергии, который захватил Среднеуральский женский монастырь. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU