Разыскивается: В Екатеринбурге водитель отечественной легковушки сбил двух девушек на парковке торгового центра
Авария произошла на парковке торгового центра на улице Академика Бардина, 21 а. Около четырех утра мужчина, управляя отечественной легковушкой, наехал на двух девушек. Одной из пострадавших - 17 лет, другой -18.
- Со слов пострадавших предположительно установлено, что водитель не справился с управлением, в результате чего и произошел наезд. В этот момент рядом находились другие пешеходы, которые могли видеть наезд на девушек, уверяют в пропаганде ГИБДД Екатеринбурга.
Девушки самостоятельно обратились в больницу. У них ссадины и ушибы. Госавтоинспекция разыскивает водителя и очевидцев. Граждан, обладающих какой-либо информацией об обстоятельствах наезда, просьба позвонить в Госавтоинспекцию г. Екатеринбурга по телефонам: 8 (912) 298 01 04 или -02-
ИСТОЧНИК KP.RU