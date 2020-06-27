Разыскивается: В Екатеринбурге водитель отечественной легковушки сбил двух девушек на парковке торгового центра

27 Июнь 2020 2020-06-27T19:04:02+03:00

Одной из пострадавших 17, другой – 18 лет.

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Авария произошла на парковке торгового центра на улице Академика Бардина, 21 а. Около четырех утра мужчина, управляя отечественной легковушкой, наехал на двух девушек. Одной из пострадавших - 17 лет, другой -18.

- Со слов пострадавших предположительно установлено, что водитель не справился с управлением, в результате чего и произошел наезд. В этот момент рядом находились другие пешеходы, которые могли видеть наезд на девушек, уверяют в пропаганде ГИБДД Екатеринбурга.

Девушки самостоятельно обратились в больницу. У них ссадины и ушибы. Госавтоинспекция разыскивает водителя и очевидцев. Граждан, обладающих какой-либо информацией об обстоятельствах наезда, просьба позвонить в Госавтоинспекцию г. Екатеринбурга по телефонам: 8 (912) 298 01 04 или -02-

ИСТОЧНИК KP.RU