2020-06-27T19:04:02+03:00
Происшествия

Разыскивается: В Екатеринбурге водитель отечественной легковушки сбил двух девушек на парковке торгового центра

Одной из пострадавших 17, другой – 18 лет.
Екатерина САЛТЫКОВА
Поделиться:
Парковка перед торговым центром. Фото: Отделение пропаганды ГИБДД г. ЕкатеринбургаПарковка перед торговым центром. Фото: Отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга
Изменить размер текста:

Авария произошла на парковке торгового центра на улице Академика Бардина, 21 а. Около четырех утра мужчина, управляя отечественной легковушкой, наехал на двух девушек. Одной из пострадавших - 17 лет, другой -18.

- Со слов пострадавших предположительно установлено, что водитель не справился с управлением, в результате чего и произошел наезд. В этот момент рядом находились другие пешеходы, которые могли видеть наезд на девушек, уверяют в пропаганде ГИБДД Екатеринбурга.

Девушки самостоятельно обратились в больницу. У них ссадины и ушибы. Госавтоинспекция разыскивает водителя и очевидцев. Граждан, обладающих какой-либо информацией об обстоятельствах наезда, просьба позвонить в Госавтоинспекцию г. Екатеринбурга по телефонам: 8 (912) 298 01 04 или -02-

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сняли побои: Ксения Собчак и ее команда после нападения в Среднеуральском женском монастыре отправились в больницу
Почти 500 уральцев проголосовали по поправкам в Конституцию
Разыскивается: В Екатеринбурге водитель отечественной легковушки сбил двух девушек на парковке торгового центра
Ущерб 260 тысяч: режиссер фильма Собчак, из-за которого его избили в монастыре, об украденной технике
Ксения Собчак и ее команда после нападения в Среднеуральском женском монастыре приехали на допрос в полицию
Рейс вылетел два часа назад: Ксения Собчак из-за нападения в Среднеуральском женском монастыре не смогла вернуться домой
В Среднеуральский женский монастырь, где напали на Ксению Собчак, приехали следователи
Ксения Собчак рассказала, что снимала в Среднеуральском женском монастыре, когда на нее напали
К Среднеуральскоому женскому монастырю, в котором напали на Ксению Собчак, приехал актер «Уральских пельменей»
«Духовно нездоровая обстановка»: Екатеринбургская епархия прокомментировала избиение Собчак в Среднеуральском монастыре
«Стрелять буду!»: полицейские задержали екатеринбуржца, который пытался сбежать от них с обрезом ружья
Грозы, град и ливни: на Среднем Урале объявили штормовое предупреждение
В Екатеринбурге лжетеррориста, угрожавшего взорвать жилой дом, отправили под суд
За сутки от коронавируса умерли еще пять уральцев
Из-под капота вырвало двигатель: в центре Екатеринбурга легковушка на гигантской скорости протаранила столб
Хромает на левую ногу: на Среднем Урале ищут мужчину во всем синем
Из огня выбрались 12 человек: в Екатеринбурге на улице Шекспира загорелись деревянные дома
«Попросил друга подержать руль»: на Кольцовском тракте пьяный водитель протаранил бетонное ограждение
В Свердловской области за сутки провели 10 733 исследований проб на коронавирус
Обновили газон и сменили покрытие забеговых зон: на «Екатеринбург Арене» завершилась реновация футбольного поля
В Екатеринбурге перекроют две улицы, чтобы отремонтировать тепломагистраль
Нарушений нет: на Урале подвели итоги первого дня голосования по поправкам в Конституцию
Отменили ли доплаты воспитателям, работающим в дежурных группах: отвечает губернатор
В Екатеринбурге за взятку будут судить бывшего начальника районного отдела судебных приставов
Забор отлетел на пешеходов: в Екатеринбурге внедорожник въехал в ограждение
«Монашества никто не сможет лишить отца Сергия»: активист Максим Румянцев о деле опального схиигумена
В Екатеринбурге полиция устроила облавы на бутлегеров