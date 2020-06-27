2020-06-27T14:03:35+03:00
Происшествия

«Стрелять буду!»: полицейские задержали екатеринбуржца, который пытался сбежать от них с обрезом ружья

Мужчина уже раньше был судим за торговлю наркотиками, грабеж и угон
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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Полицейские Екатеринбурга задержали мужчину, которого подозревают в незаконном хранении оружия. 25 июня подозрительного жителя заметили на улице Татищева, 125. Он выходил из подъезда дома, а из-под куртки у него виднелась рукоятка обреза. Тогда силовики потребовали его остановиться, но последний начал убегать от них с криками: «Щас стрелять буду!».

- Во время преследования в кустах улицы Крауля неизвестный выбросил оружие и продолжил бегство. Оперативного уголовного розыска задержали мужчину в районе улицы Крауля, 87 задержали мужчину, который оказал активное сопротивление, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

После того, как мужчину силой удалось утихомирить, его доставили в дежурную часть территориального ОВД. Хулиганом оказался 29-летний молодой человек, ранее уже неоднократно судимый за сбыт и хранение наркотиков в крупном размере, за грабеж и угон машины. Из тюрьмы он вышел в прошлом году.

Эксперты-криминалисты забрали с места происшествия обрез «ИЖ» и направили на исследование. На молодого человека завели административное дело по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Теперь ему грозит арест на пять суток. А следователи завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, сбыт, хранение оружия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Стрелять буду!»: полицейские задержали екатеринбуржца, который пытался сбежать от них с обрезом ружья
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