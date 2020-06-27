2020-06-27T12:09:19+03:00
Общество

Грозы, град и ливни: на Среднем Урале объявили штормовое предупреждение

Спасатели МЧС напоминают, как следует вести себя во время непогоды
Мария Трапезникова
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На Среднем Урале объявили штормовое предупреждениеНа Среднем Урале объявили штормовое предупреждениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным синоптиков, завтра, 28 июня, на всей территории Свердловской области ожидаются сильные ливни, грозы и даже местами град. В связи с этим спасатели МЧС объявили штормовое предупреждение и напомнили о правилах безопасности во время непогоды.

Во-первых, во время грозы закройте все окна и двери, отключите электроприборы, не пользуйтесь мобильными телефонами. Если вдруг вы оказались на улице, то постарайтесь укрыться в углублениях, у подножия склонов, можно даже присесть в сухую яму или траншею. Но ни в коем случае не стоит бежать, суетиться и передвигаться плотной группой.

Во-вторых, если непогода застала вас во время туристического похода, то нужно быстро поставить палатки и, переодевшись в сухую одежду, находиться внутри. Металлические предметы (посуду, топоры и так далее) надо отнести на несколько метров от лагеря.

В-третьих, находясь в помещении, во время града держитесь как можно дальше от окон. Если вдруг град застал вас на улице, необходимо выбрать укрытие. Но если это невозможно, то защитите голову (прикройте ее руками, сумкой или одеждой). Не нужно прятаться под деревьями – помимо того, что велик риск попадания в них молний, крупные градины и ветер могут поломать ветви.

В-четвертых, если непогода застала вас внутри автомобиля, то держитесь как можно дальше от стекол – лучше вообще развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если с вами маленькие дети, то их следует закрыть своим телом и также закрыть глаза, а лучше всего лечь на пол.

В-пятых, если во время грозы вы куда-то ехали, то немедленно остановитесь. Но предварительно осмотритесь: нет ли рядом укрытия (мостов, эстакад, гаражей или крытых стоянок). Если ничего нет, то, по возможности, прижмитесь ближе к краю проезжей части. Ни в коем случае не выходите из машины во время грозы и града.

Если вдруг произошло ЧП, сразу же звоните спасателям по телефонам: 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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