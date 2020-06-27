2020-06-27T10:55:19+03:00
Общество

За сутки от коронавируса умерли еще пять уральцев

Всего в регионе 90 смертей
Мария Трапезникова
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За сутки от коронавируса умерли еще пять уральцевЗа сутки от коронавируса умерли еще пять уральцевФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировали рекордное на сегодняшний день число погибших от коронавируса – пять человек. Всего в регионе с начала пандемии 90 смертей. Об этом сообщает оперштаб.

Помимо этого, за сутки на Среднем Урале нашли еще 216 заболевших. За последние несколько дней это также рекордное число. Новыми пациентами стали жители Екатеринбурга (+113), Верхней Пышмы, режа, Серова, Нижнего Тагила и других муниципалитетов. За все время зарегистрировано 12 093 случая COVID-19.

- Состояние 136 госпитализированных оценивается как тяжелое, 105 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 56 – на аппаратах ИВЛ, - рассказали в оперштабе.

Но хорошие новости тоже есть: с начала пандемии медики вылечили больше семи тысяч человек, и только за минувшие сутки – 223 уральца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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