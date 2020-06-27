27 Июнь 2020 2020-06-27T10:55:19+03:00

За сутки от коронавируса умерли еще пять уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

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За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировали рекордное на сегодняшний день число погибших от коронавируса – пять человек. Всего в регионе с начала пандемии 90 смертей. Об этом сообщает оперштаб.

Помимо этого, за сутки на Среднем Урале нашли еще 216 заболевших. За последние несколько дней это также рекордное число. Новыми пациентами стали жители Екатеринбурга (+113), Верхней Пышмы, режа, Серова, Нижнего Тагила и других муниципалитетов. За все время зарегистрировано 12 093 случая COVID-19.

- Состояние 136 госпитализированных оценивается как тяжелое, 105 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 56 – на аппаратах ИВЛ, - рассказали в оперштабе.

Но хорошие новости тоже есть: с начала пандемии медики вылечили больше семи тысяч человек, и только за минувшие сутки – 223 уральца.

ИСТОЧНИК KP.RU