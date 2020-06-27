2020-06-27T08:46:04+03:00
Общество

Хромает на левую ногу: на Среднем Урале ищут мужчину во всем синем

Александр Девятьяров пропал еще 23 июня
Мария Трапезникова
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Свердловской области волонтеры и полиция разыскивают 48-летнего Девятьярова Александра Викуловича. Мужчина пропал еще 23 июня. Как рассказали волонтеры ПСО «Лиза Алерт», которые и ведут поиски, он мог уехать либо в Екатеринбург, либо в Первоуральск, либо вообще в Ижевск.

Особые приметы: хромает на левую ногу.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.

В день пропажи был одет во все синее: синюю джинсовую куртку, синие джинсы, синюю рубашку и черные кроссовки. С собой у него был черный рюкзак.

Если вы вдруг знаете, где Александр может находиться, или видели его где-то, сообщите об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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